Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 10:52

Addio a Giancarlo Barzanti, morto a 91 anni, a lungo protagonista del rugby romano sia come giocatore sia come allenatore. "Pirolo", che ha avviato al rugby migliaia di giovani, è stato anche manager della nazionale durante la felice era del ct Georges Coste. La Rugby Roma Olimpic Club 1930 - è scritto in un post su Facebook - si stringe alla famiglia Barzanti per la scomparsa del caro Giancarlo. Prima giocatore, poi allenatore anche della Jaffa Rugby Roma nella stagione 1979/80".

Una stagione assai travagliata per il club bianconero ricco di assi come gli All Blacks, Andy Haden (rientrante e mezzo servizio con gli Harlequins di Londra) e Frank Oliver, promosso capitano dei romani. Il fatto è che la società si trovò senza sponsor pesante come l'Algida e anche senza campo perché le venne nagato il Flaminio mentre il Tre Fontane era in ristrutturazione. Per tutta la stagione Barzanti, agente di commercio che non accettò compensi per l'incarico pagando anzi la quota associativa, guidò quel gruppo di giocatori peregrinanti fra terreni paludosi, senza docce negli spogliatoi o direttamente senza spogliatoi, e campi contesi fino all'ultimo ad altre società. Alla fine arrivò la salvezza (7° posto) e anche qualche soddisfazione contro squadroni del Nord, ma certo al di sotto delle possibilità tecniche di quella squadra che pure iniziò il campionato senza assi della prima linea come Bona e Altigieri, emigrati altrove.

Ben diverso lo scenario dei campionati 1964/65 e 1965/1966 dominati sì dalla Partenope ma con la Rugby Roma e il Cus Roma fissi al secondo posto grazie alla conduzione di Barzanti, sempre signorile nei modi anche nelle situazioni più complicate, in campo e fuori. Un missionario del rugby che ha lasciato il segno non solo a Roma.

Paolo Ricci Bitti

.