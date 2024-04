Lunedì 8 Aprile 2024, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 06:58

Luoghi indimenticabili della Città Eterna e party d'eccezione. Qui Carlo Verdone girò uno dei suoi film più iconici: "Compagni di scuola". È Villa Quintili, scelta anche dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per le celebrazioni del suo sessantesimo compleanno. Una ricorrenza importante che vale certamente una mega festa da ben quattrocento invitati. A due passi dalle imperiali rovine romane, raggiungono la location sull'Appia Antica tante istituzioni, intellettuali, giornalisti e personaggi del mondo dello sport.

Gli invitati

Tra i primi ad arrivare, tutti accolti dal festeggiato e dalla moglie autrice Alessandra Frigo, i ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Cultura Gennaro Sangiuliano, dell'Università Anna Maria Bernini e dello Sport Andrea Abodi. Conversa in particolare a lungo con quest'ultimo, e con Luciano Moggi, il presidente della Lazio Claudio Lotito, che porta alla festa addirittura la mitica Aquila. Tra gli interni e gli esterni ecco un'elegantissima Eleonora Daniele, in giacca blu su jeans bianco. E seguendo a sua volta il dress code casual consigliato nell'invito, spicca il giallo dei pantaloni del maestro di scherma Renzo Musumeci Greco, scortato dalla sua Novella Calligaris, in giacca di velluto bordeaux. Presenti anche il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri il generale Teo Luzi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

La torta

E mentre all'esterno sono servite carni alla brace e golosa porchetta, si riconoscono Salvo Sottile, Massimo Giletti, Roberto D'Agostino, Matteo Salvini con Francesca Verdini, e Giuseppe Conte con la compagna Olivia Paladino. Ci sono Gigi Marzullo, le "iene" Filippo Roma, Roberta Rei, Giulio Golia e Nina Palmieri. Ecco i giornalisti Simona Branchetti, stilosa, Massimo Giletti e David Parenzo. Appaiono Francesco Rutelli, Mara Carfagna, Maurizio Gasparri e Maurizio Lupi. Nessuno vuole mancare l'appuntamento. Si riconosce il presidente del Maxxi Alessandro Giuli. È un viavai glam che non si arresta davvero. E a mezzanotte va in scena il taglio della torta, spicca la scritta Tg1 e c'è anche il papà del festeggiato, il grande inviato Francobaldo Chiocci. Accanto ai dolci ecco la mitica aquila laziale, quasi a proteggere il particolare momento in cui improvvisamente brillano candele fiammanti sotto il cielo stellato della notte romana. Applausi. Poi si balla fino a tardi sulle originali selezioni di un dj set.