Gian Franco Reverberi, morto il compositore esponente della Scuola genovese: aveva 89 anni

È morto a 89 anni a Genova Gian Franco Reverberi, compositore e musicista, esponente della Scuola genovese, oltre che fratello di Gian Piero, anche lui musicista. A darne la notizia l'artista Mario Lavezzi. «Ho avuto la triste notizia della scomparsa del caro amico Gian Franco Reverberi - scrive su Twitter -. Grande musicista, autore, arrangiatore, produttore, direttore d'orchestra. Ha collaborato con tantissimi artisti di grande successo. Davvero un profondo dolore. Ciao Gian Franco».

Chi era

Nato a Genova, Reverberi studiò pianoforte, ma era appassionato di fisarmonica e il vibrafono, regalatogli dal padre, divenne il suo strumento principale. Durante il servizio militare a Fano, formò un quartetto con altri commilitoni tra cui Piero Ciampi. Fondò, poi, un trio jazz con Giorgio Gaber (chitarra) e Giorgio Buratti (contrabbasso), esibendosi nelle «cantine» milanesi. Contemporaneamente, insieme a Gaber, Enzo Jannacci, Paolo Tomelleri, Nando De Luca e Luigi Tenco costituì uno dei primi gruppi italiani di rock and roll, con cantante Adriano Celentano. Terminato il servizio militare, entrò a far parte come vibrafonista dell'orchestra di bordo della nave Olimpia. Tornò quindi a Milano e con Jannacci, Tomelleri, De Luca e Tenco, per formare I Cavalieri.

La carriera

Da un'idea di Gino Paoli, nacque una nuova esperienza di produttori indipendenti. Il primo artista prodotto dalla coppia Paoli/ Reverberi fu Lucio Dalla. Nelle vesti di manager, arrangiatore, compositore, musicista e direttore d'orchestra, svolse tournée in tutto il mondo, accompagnando anche Luigi Tenco, Lucio Dalla e Nicola Di Bari. Oltre a comporre canzoni, scrisse colonne sonore per film. Proprio un brano tratto da una di queste, composta per il film Preparati la bara!, con Terence Hill, nel 2006 venne ripresa dal duo statunitense Gnarls Barkley per il loro singolo Crazy. Da ricordare la sua collaborazione con Giorgio Calabrese nella scrittura di alcune canzoni in lingua genovese, interpretate e rese note sia da Natalino Otto che da Bruno Lauzi. In Siae sono depositati a suo nome 1456 brani musicali.