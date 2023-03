Giadzy, chi è e cosa fa la pronipote del produttore Dino De Laurentiis

In tv è molto conosciuta Giadzy, ha un impero social dedicato alla cucina e al food. GIadzy è Giada De Laurentiis, segni particolari: italoamericana. Ma è quel cognome importante che non vi sarà sfuggito: Giada è la pronipote di Dino De Laurentiis, il mitico produttore cinematografico. Giada sa che quel cognome e la cultura italiana in cui è cresciuta sono stati una fortuna. «Penso di essere abbastanza fortunata da provenire da una grande famiglia italiana che amava ed era profondamente legata alla nostra cultura», ha detto. «Anche se mi sono trasferito qui con la mia famiglia quando avevo 7 anni, quando si trattava di cenare, di fare feste, di passare del tempo con la mia famiglia insieme, loro erano irremovibili. Ho imparato davvero l'italiano, lo parlo e so tutto quello che c'è da sapere sulla cultura italiana anche se sono nata lì e mi sono trasferita qui quando ero bambina», ha aggiunto.

Giselda Torresan, l'influencer del Monte Grappa da 100mila follower: «Adoro stare quassù, è il mio mondo»

Giada De Laurentiis, chi è cosa fa la pronipote del produttore cinematografico

Come è diventata famosa? Durante il lockdown legato alla pandemia Covid, nel 2020, «quando eravamo tutti chiusi in casa, ho avuto un po' più di tempo per concentrarmi su ciò che volevo fare con Giadzy e su come andare avanti, cosa che non ho avuto molto in passato», ha spiegato a Forbes Giada. «Avevo un amico che era un importatore di prodotti italiani», ha aggiunto. «Mi sono incontrata con lui e non era più in grado di rifornire i ristoranti perché erano tutti chiusi. Gli ho detto: "Sai cosa, ti aiuto io. Costruirò una piccola sezione su Giadzy per la vendita diretta al consumatore"», ricorda. L'iniziativa è andata benissimo.

De Laurentiis si è chiesta se l'attività stesse andando bene solo perché i negozi di alimentari erano in difficoltà. La risposta è: no. «Mi sono resa conto che man mano che costruivo i contenuti intorno a queste storie, a questi produttori e ai loro ingredienti e che mostravo come si usa un particolare olio d'oliva e come si usa una specifica pasta, più facevo storytelling e più collegavo i punti e la gente si scatenava», dice.

Napoli, De Laurentiis punta lo scudetto: «Sarebbe il giusto premio per tutti noi. La Champions? Perché no»

Matteo Di Cola: chi è il giovanissimo imprenditore digitale nel settore del Food

«Un anno fa ho ricevuto alcuni investimenti e il mese scorso ho deciso di fare le cose in grande e Neil Sequeira è stato il mio investitore principale. Abbiamo intenzione di far crescere Giadzy nel senso che il gifting è una parte enorme dell'esperienza Giadzy, è un marchio molto elevato e inizieremo a muoverci verso prodotti Giadzy a marchio privato», ha spiegato. Giada si avvia a diventare una influencer ancora più seguita dunque. Ha in mente abbonamenti per fidelizzare i fan ancora di più e poi la creazione di un marchio di lifestyle che comprenda il settore dei viaggi e quello della casa.

De Laurentiis ha sottolineato che per gli italiani si tratta sì del cibo, ma anche di qualcos'altro, «quella sensualità, di quella sensazione di famiglia e di amore puro». E l'Italia, e l'idea di Italia, è servita.