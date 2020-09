Gf Vip, Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: volano insulti in diretta

Gf Vip, Tommaso Zorzi contro Alfonso Signorini: volano insulti. L'influencer dopo il coming out di Gabriel Garko, indossando un paio di tacchi ha ironizzato sull'accaduto facendo l'imitazione di Barbara D'Urso. Un atteggiamento che non è piaciuto al conduttore del Gf Vip.

Siparietto

Dopo il coming out di Gabriel Garko la scorsa puntata Tommaso Zorzi imitando Barbara D'Urso ha fatto un piccolo siparietto sui tacchi dicendo: «Esclusive choc! Nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?». Parole che non sarebbero piaciute al pubblico e nemmeno ad Alfonso Signorini che in diretta l'ha redarguito.

«Tommaso non mi è proprio piaciuto quello che hai fatto. Ragazzi - ha spiegato Signorini - voi non conoscete il perchè Gabriel abbia rivelato qui la sua omosessualità, ha fatto un atto di grande coraggio, non sapete cosa c'è fuori».

Tommaso Zorzi, non la prende bene: «Ho fatto duemila robe ma se passo per omofobo no. Se è questo il gioco me ne vado ora. Se dici queste cose sei str****o allora sei str****o! Hanno strumentalizzato una battuta».

«Tommaso - spiega Signorini - non facciamo processi a nessuno, se sei nella casa è perchè ti abbiamo voluto, su cento voli meravigliosi magari uno riesce meno bene e può ferire la sensibilità della gente. Si nota sempre il pelo nero nella mucca bianca, è giusto avere l'umiltà e il buon senso di dire che questa cosa non mi è riuescita bene. Di certo non ti diamo dell'omofobo... proprio no».

Tommaso Zorzi si placa, aiutato anche dagli altri ragazzi della casa a ragionare: «E' ovvio se questa battuta che ho fatto ha offeso qualcuno mi dispiace, però proprio a me...».

Gf Vip, tutti conto Franceska Pepe ma il pubblico la salva. "Ho subito violenze fisiche" La puntata del Grande Fratello Vip si apre con il caso di Franceska (con la k) Pepe , la giovane influencer al centro delle polemiche all'interno della casa. Dopo i continui litigi con Tommaso Zorzi, questa settimana la Pepe si è scontrata più volte con Dayane Mello, Stefania Orlando e Adua Del Vesco.

