GfVip, Sonia Bruganelli risponde alla frecciata di Adriana Volpe: cosa scrive sui social

Venerdì 19 Agosto 2022, 16:24

Le opinioniste dell’ultima edizione del GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli danno vita a un battibecco a distanza in seguito alla riconferma della moglie di Bonolis ma all’esclusione della collega dagli studi del reality show. Le due non se le mandano certo a dire, tra accuse e 'santi in paradiso'… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: “Moose” from Bensound.com

