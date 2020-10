Gf Vip, Paolo Brosio guarito dal Covid: «Sono pronto a entrare nella casa»

Paolo Brosio è guarito dal Covid. Ad annunciarlo è lui stesso dall'istituto clinico di Casalpalocco con una diretta sulla sua pagina Facebook. «Il ricovero è finito ieri sera con due tamponi negativi e la polmonite regredita completamente...ora, fra qualche giorno posso tornare al lavoro in tv», scrive il giornalista come descrizione della sua diretta. Il giornalista si dice pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip, nella quale aveva «rischiato di entrare da positivo, visto che inizialmente i tamponi erano risultati negativi».

​Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: «Ho rischiato di entrare nella casa positivo al Covid, i tamponi erano negativi»

Nella diretta Brosio speiga: «Tra lunedì e oggi giovedì 8 ottobre l’ospedale spallanzani ha esaminato i miei ultimi tamponi e finalmente stasera la conferma: con l’ aiuto di Dio, della Madonna del rosario, dei medici infermieri, il capo sala felice masi, il dottor Tiziano Luce, gli oss e il personale della pulizia e sanificazione di medicina 3, ho vinto la battaglia del Covid».

Gf Vip, Paolo Brosio: «Ho avuto il Covid, ho visto la gente morire». E ora vuole entrare nella casa

Brosio avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip due settimane fa, ma Alfonso Signorini aveva annunciato in diretta che non avrebbe partecipato a causa di problemi di salute. «Grazie a tutti ci vediamo in tv a canale 5 mediaset la prossima settimana ... se dio vorrà ..!», ha finalmente potuto esultare Brosio.

GF Vip, Paolo Brosio stasera entrerà nella casa? Le sue condizioni di salute

Covid, Paolo Brosio: «Ora mi sento benissimo»

«Finalmente torno a vivere -prosegue- è stato un incubo, sono stato chiuso in isolamento per 25 giorni e sono anche fortunato perché c'é gente che rimane positiva anche per più di un mese. Grazie a Dio non ho avuto problemi respiratori, solo una tosse secca, dissenteria e un pò di febbre. Ora mi sento benissimo». Su dove andrà appena sarà dimesso Brosio spiega: «Sotto consiglio della produzione, visto che i medici mi hanno detto che dovrò stare a riposo per recuperare le forze, andrò a Frascati e sarò alloggiato in un albergo che si trova vicino a Cinecittà dove spero ci sia anche un centro termale. Ringrazio i dirigenti e gli addetti ai lavori dell'ospedale Casalpalocco che mi sono stati molto vicini».

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA