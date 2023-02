GF Vip, Oriana perde la testa dopo la puntata: calci e pugni ai mobili

Martedì 7 Febbraio 2023, 12:24

Nella casa del GF Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non riesce a trovare un equilibrio. Daniele continua ad avere delle riserve sulla ragazza, che durante l'ultima puntata in diretta su Canale 5 è anche apparsa stanca ed esausta di essere giudicata per le sue azioni. Dall'altra parte, però, il giovane non riesce nemmeno a chiudere del tutto, tentennando continuamente. Dopo la diretta, Oriana si è chiusa nella camera da letto con il suo amico Luca Onestini per sbollire la rabbia e calmarsi, ed è stata inquadrata dalle telecamere della casa mentre prendeva a calci una porta. Oriana si è confidata ancora una volta con Luca e le immagini del suo sfogo sono state commentate su Twitter, dove in tanti sono rimasti negativamente colpiti dalla sua reazione. Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose from Bensound.com

