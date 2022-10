GF Vip, le frasi infelici su Nikita. Cosa è successo stanotte

Lunedì 24 Ottobre 2022, 10:19

Nikita Pelizon sta finendo sempre di più nel mirino degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: da Giaele ad Antonino Spinalbese, ma soprattutto Elenoire Ferruzzi e Wilma Goich. Molti concorrenti del reality show di casa Mediaset, infatti, non stanno facendo affatto mistero di maldigerire la loro coinquilina dai capelli azzurri. Le frasi infelici su Nikita, infatti, si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. La produzione arriverà forse a prendere dei provvedimenti nei loro confronti? Tra accuse di ‘portare iella’ e di ‘sorriso falso’, ecco cosa sta succedendo alla concorrente… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

