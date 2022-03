Giovedì 24 Marzo 2022, 08:51

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, non c’è stato un nuovo incontro tra Jessica e Barù. A quanto pare, lui avrebbe rifiutato di andare a cena con la princess a causa di Davide Silvestri. Ma cosa sarà successo in realtà? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Jessica Selassié: 'Spendo 100mila € al mese'. La vincitrice del Grande Fratello fa chiarezza su Riccanza