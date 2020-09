Grande Fratello Vip, Matilde Brandi e le lacrime dopo la puntata: «Cosa ci faccio qui a cinquant'anni»

Un pianto a dirotto, dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d'Italia la diretta è ormai finita e ci si sta preparando per la cena, quando la showgirl Matilde Brandi si lascia andare a uno sfogo amaro. Prima rivolto a se stessa «Ma che ci sto a fa qua?», si domanda. Poi si rivolge agli altri, con cui è impegnata a cucinare: «Ma che facciamo? A cinquant'anni, non ha senso, che ci sto a fa qua!», ribadisce.

Selvaggia Lucarelli critica Gabriel Garko: «60 mila euro per fare coming out»

La prima ad accorgersi della crisi della coinquilina è Stefania Orlando che si precipita a consolarla: «Che vuol dire - le dice con tono accorato - anche a vent'anni sarebbe lo stesso». Le parole, però, non fanno breccia nell'interlocutrice e, così, anche gli altri provano tirarle su il morale. La situazione, tuttavia, non cambia: «Non è quello, non ha senso, sto qui a dire cose», continua Matilde Brandi.

Rimane il dubbio di cosa si celi esattamente dietro quelle lacrime, magari un mix di cause. Dalla nomination, alla nostalgia delle figlie - le gemelle Sofia e Aurora - passando per la lontananza dal marito Marco Costantini. Sono tante le ipotesi che si sono fatte, compresa un'edizione del Gf Vip, quella in corso, particolarmente dura o le difficoltà a far trasparire fuori da quelle mura il proprio carattere, spesso travisato da atteggiamenti dettati dall'unicità della situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA