Gf Vip, Alessia Fabiani smentisce Francesco Oppini: «Non mi ha lasciato lui»

Alessia Fabiani racconta la sua verità sulla relazione con Francesco Oppini, recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Alessia Fabiani è stata fidanzata con Francesco Oppini circa venti anni fa, quando vestiva i panni della letterina di Passaparola.

Francesco Oppini ha raccontato che a lasciarla è stato lui, ma lei ha smentito: «Ormai sono passati una ventina d’anni – ha raccontato in un’intervista a “Radio Cusano” - Sono felice che abbia ancora questa memoria. Sinceramente non lo sto seguendo e non sapevo che avesse parlato di me. Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che io gli lasciavo le rose in concessionario, qui ha romanzato, io non ho mai comprato rose a nessuno, sono allergica alle rose».

Il rapporto con la mamma di Oppini, Alba Parietti, non era brutto: «Inoltre non è vero che io avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel rapporto. Mi fa strano che lui aveva sempre detto che lui non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo».

Ora attrice teatrale, non tornerebbe in tv: «Io in tv faccio solo quello che mi piace e che mi va di fare. Scelgo quello che non è troppo impegnativo, che non va a rompere degli equilibri. Ho trovato la mia serenità in teatro e non mi va di tornare indietro sul personaggio Alessia Fabiani. La tv di oggi ha dei contenuti davvero… semplici, sono stata buona.

