Gf Vip, Filippo Nardi, l'insulto choc a Maria Teresa Ruta fa arrabbiare i fan: «Squalificatelo»

Il conte Filippo Nardi, neoinquilino del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di sé. Dopo l'accesa discussione sulla pulizia della Casa con Adua Del Vesco, il gieffino avrebbe espresso un giudizio molto forte anche su Maria Teresa Ruta. Giudizio che ha fatto infuriare i follower su Twitter. Ma andiamo con ordine.

Nomination

Dopo l'inaspettata nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando, quest'ultima si sfoga in giardino con Andrea Zelletta e Filippo Nardi. «Maria Teresa Ruta - spiega - mi ha detto che Tommaso mi ha nominato perché è stato influenzato da Filippo. Mi ha detto questo solo perché non si prende con lui. Io mi sono incaz*** con lei».

«Psicosi»

A questo punto, interviene Filippo Nardi: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti». Non è tutto. Sempre nella giornata di oggi, il conte avrebbe definito «cicciottella» Adua Del Vesco, che in passato ha sofferto di anoressia. Le esternazioni del gieffino hanno fatto infuriare i fan e in tanti su Twitter chiedono la squalifica. «Dire di una persona che è borderline è grave, fuori subito», scrivono alcuni. E ancora: «Ha detto ad Adua che è cicciottela, è fuori di testa». Prenderà provvedimenti il Grande Fratello? Staremo a vedere.

