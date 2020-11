Gf Vip, malore per Enock: «Mi sento soffocare, devo uscire». Abbandonerà la casa?

Sono giorni pesanti per Enock, il fratello di Mario Balotelli. Da quando ha saputo del prolungamento del programma sta vivendo un momento difficile, indeciso se restare o andare via.

Il calciatore ha esternato un malessere agli altri compagni. Elisabetta Gregoraci gli ha chiesto se si trattasse di un attacco di panico, ma lui ha risposto: «Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire». I migliori amici della stanza arancione hanno provato a rincuorarlo nella sauna. Pierpaolo Pretelli gli ha spiegato: «Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni». Ma Enock sembra non ascoltare: «Adesso dieci giorni mi sembrano infiniti».

APPROFONDIMENTI DI NUOVO EX Antonella Elia, Pietro Delle Piane euforico (su Instagram) dopo la... VERSO L'ADDIO Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa: «Ho...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa: «Ho preso la mia decisione»

Elisabetta Gregoraci allora lo conforta: «Quando ti senti soffocare, guarda il cielo». Arriva anche Andrea Zelletta, che per farlo ridere, gli dice in dialetto: «Hai rotto il caz***, devi rimanere qui». Per il momento, l'abbandono sembra scongiurato. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 26 Novembre, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA