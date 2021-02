Gf Vip, Alda D'Eusano choc su Laura Pausini: «Il compagno la riempie di botte», è bufera

Prima l'uso di un termine razzista, poi una frase infelice su Maria De Filippi e il suo ruolo di madre, adesso l'ennesima grave affermazione su una delle cantanti più amate nel nostro paese: Laura Pausini.

Alda D’Eusanio è entrata da soli 7 giorni nella casa del GF Vip e ha già fatto parlare di sè, tanto da aver già rischiato di essere eliminata (l'ha salvata il pubblico a casa). Stavolta a scatenare la bufera - e non solo sui social - è una rivelazione che la giornalista si lascia sfuggire agli altri concorrenti. Mentre i vipponi si stanno preparando per la diretta andata in onda ieri sera, il GF mette della musica di Laura Pausini. Rosalinda chiede a Dayane se conosce l’interprete dei due pezzi e lei risponde con un “Certo”. Spesso infatti la Mello ha elogiato Laura Pausini, sottolineando quanto sia amata anche in Brasile. A quel punto interviene Alda D’Eusanio che si lascia andare a delle pesanti illazioni contro l’artista e il suo compagno Paolo Carta: «Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte», dice Alda D’Eusanio. Samantha de Grenet la guarda piuttosto perplessa: «Ma che dici? Si amano da impazzire». La regia in quel momento stacca immediatamente concentrandosi sulla stanza blu.

Le affermazioni di Alda lasciano di stucco. Al momento non è arrivato ancora alcun commento da parte della Pausini che proprio oggi festeggia gli 8 anni della figlia Paola e ha appena ricevuto una nomination ai Golden Globe, ma sul web è bufera. «Cultura non è sinonimo di intelligenza e questa donna ne è la dimostrazione. Accuse gravissime», scrive qualcuno. «I vipponi invece di dare un contributo al programma lo peggiorano, la contessa prima e la D'Eusanio poi, è una gara a chi fa più figuracce». «Va cacciata dal programma», ripetono in molti. Cosa succederà ora?

Ultimo aggiornamento: 12:48

