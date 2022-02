Ilir Shaquiri vince il GF Vip albanese: da "Amici" a "Buona Domenica", una carriera nella tv italiana

I suoi occhi erano tutti per la moglie Emanuela e la figlia Emily, quando ieri sera Ilir Shaqiri ha vinto il Grande Fratello Vip Albanese. Il cuscino con le loro immagini che Ilir stringeva fra le mani negli istanti prima che la conduttrice Arbana Osmani annunciasse chi aveva trionfato nel celebre programma di Top Channel, esprimeva tutto l’amore che il ballerino ha verso la sua famiglia. Ed è con quell’amore che ha conquistato il pubblico della sua Madre Patria, che l’ha ripagato facendolo arrivare fino alla fine, senza che nessun altro concorrente fosse un pericolo per lui. Nel format albanese del Gf Vip, Ilir Shaqiri ha giocato sempre in maniera leale, pulita, dimostrando al pubblico molte sue peculiarità.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli al veleno TELEVISIONE Gf Vip, Alex esce dalla casa TELEVISIONE GfVip, Delia e la verità dietro quel gesto SOCIAL Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras

Ilir Shaqiri vince il GF Vip albanese: il premio da 100 mila euro

Dalla danza, che l’ha reso celebre qui da noi in Italia quando è divenuto uno dei ballerini professionisti di “Amici” di Maria De Filippi e della “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo (entrambi su Canale 5), all’educazione, al rispetto. L’abbiamo visto ridere, piangere, emozionarsi, arrabbiarsi e anche compiacersi.

Francesco Totti e Ilary Blasi con famiglia a cena al ristorante in centro (foto Caprioli/Ag.Toiati)

Il pubblico in massa (il Big Brother Alb. ha portato a casa una media del 75% di share su Top Channel) lo ha sempre decretato come il leader, come il preferito. Salvandolo da quelle pochissime – e anche normalissime – nomination in cui era capitato per le strategie di gioco degli altri concorrenti, i quali dall’inizio avevano capito che la vittoria in tasca Shaqiri l’aveva dal primo momento in cui è cominciato il programma. Grandissima soddisfazione anche per la moglie, l’ex attrice Emanuela Morini, in studio per assistere alla finale e che ha urlato di gioia nel momento della proclamazione. Così come dall’Italia per la figlia Emily, che artisticamente sta seguendo le orme dei genitori, che ha esultato sui social per questo meritatissimo trionfo del padre.

Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: «Tutta colpa di un tatuaggio»

Ilir Shaqiri ha reso orgoglio anche all’Italia, che lo ha tenuto a battesimo all’inizio della sua carriera, e che oggi lo attende a braccia aperte per festeggiare questo successo al Grande Fratello Vip Albanese. Ilir vince anche di conseguenza il primo premio in denaro, per un valore di 100 mila euro, di cui una parte sarà donata in beneficenza seguendo le consuete modalità originali previste dal format. Il 50% della somma, sarà donata alla Fondazione "Dritan Hoxha", che mira a contribuire a una società albanese orientata alla cultura, all'arte, alla comunicazione, allo sviluppo dei media, attraverso il talento e l'innovazione, soprattutto da parte dei giovani.