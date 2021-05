Gessica Notaro a Verissimo: «Sono innamorata, e non ho paura»

Ospite nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin Gessica Notaro ha raccontanto un importante passo della sua vita.

Rimasta sfigurata dal suo ex fidanzato, Edison Tavares, a seguito di un'aggressione con dell'acido la Notaro è tornata a nuova vita dopo la condanna a 15 anni di carcere per l'ex compagno.

Gessica Notaro ha raccontato la perdita di due persone molto importanti per lei: «Sono cresciuta in una famiglia felice ma a 20 anni ho perso mio padre, ma anche in quel caso sono stata fortunata, me lo sono goduto fino a quell'età. Ho un bellissimo ricordo di lui, lo sento vivo in tutte le mie giornate e anche nei momenti tristi. C'è stato e sempre ci sarà. Mio fratello non è riuscito a superare questa grande perdita, per via del loro carattere molto forte, ma anche fragile. Ha compiuto un gesto dopo otto mesi dalla scomparsa di mio padre, ed è stato un bel colpo per tutti. Per me è stato più difficile riprendermi dalla sua morte che dalla scomparsa di mio padre».

«Narcisista maligno»

La Notaro ha invece commentato così la sua relazione con Tavares: «Sono caduta nelle grinfie del narcisista maligno, non sono mai stata innamorata di lui, è stata dipendenza affettiva, paragonabile a quella delle sostanze stupefacenti. Come in un incantesimo, provi a liberartene ma non ci riesci. Piacevole è stato solo il primo periodo, quello in cui questi soggetti ti agganciano, poi è cambiato tutto. Non mi ha mai alzato le mani, ma è stato subdolo, un vero manipolatore emotivo».

Di recente inoltre la modella ha mostrato il suo volto dopo l'ultimo intervento: «Ho voglia di vivere e ci vedo più di prima, non so come spiegarlo, ma è così. Adesso sono innamorata e molto felice. Non è stato semplice fidarsi di un altro uomo, ma in realtà non è stato complicato, quello di prima non era amore, questo è amore. L'amore è una cosa bellissima, quindi perché averne paura?».

