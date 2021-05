Gessica Notaro mostra il volto dopo gli interventi: «Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena»

Gessica Notaro ha subito due interventi al volto nelle ultime settimane ed oggi può finalmente sfoggiare su Instagram i risultati ottenuti. Il 10 gennaio 2017, Gessica era stata aggredita sotto casa sua a Rimini dall'ex compagno che l'ha sfregiata lanciandole dell'acido sul volto per essere stato lasciato e denunciato dopo comportamenti violenti. In seguito a questa aggressione, Gessica è diventata un'attivista contro ogni violenza di genere, apparendo su testate giornalistiche anche internazionali e in programmi televisivi portando avanti una campagne di sensibilizzazione.

Gessica Notaro, la Cassazione: «No attenuanti, niente sconto per chi punisce l'ex con l'acido»

Dopo anni finalmente la modella ha annunciato dal suo profilo Instagram il suo volto, sorridendo e mandando baci ai follower da un maneggio a Montefalco: «Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena». Gessica Notaro ha anche parlato della sua attenzione per la salute in questa nuova fase della sua vita, la modella ha raccontato della sua alimentazione, dello sport, in vista della stagione estiva, e della ritrovata passione per la danza: «L'emozione che mi regala la danza è molto diversa da tutto il resto».

