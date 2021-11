Il principino George ha un sosia: «La somiglianza è incredibile». Ecco di chi si tratta

In tutte le famiglie reali c'è il gioco delle somiglianze. In quella britannica si cercano sempre le affinità, ad esempio, con la regina Vittoria, che regnò per buona parte del XIX secolo, o di quanto il principe Carlo assomigli a sua nonna paterna.

Ma sembrerebbe che non siano solo i reali del passato a tramandare il loro aspetto, ma anche i parenti viventi. Un giovane reale, il principino George primogenito di Kate e William, ha una fortissima somiglianza con un altro appartenente alla sua famiglia, e potrebbero onestamente passare per gemelli, sottolinea MyLondon.

Il reale in questione che condivide l'incredibile somiglianza con il principino George altri non è che suo padre William, il duca di Cambridge. Dopo l'uscita delle fotografie dell'ottavo compleanno del principe George a luglio, molti fan reali si sono affrettati a sottolineare quanto assomigli al principe William da piccolo, come si vede nella foto qui in basso.

Un lettore di MyLondo ha detto: "Assomiglia così tanto a suo padre!" mentre un secondo era d'accordo: "Assomiglia tanto a William." Ma è chiaro che il principe George è sempre stato l'immagine sputata di suo padre e la loro somiglianza condivisa può essere vista in molte immagini del passato. Insomma, tutto suo padre verrebbe da dire.