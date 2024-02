Geolier sui fischi a Sanremo: « Quei momenti aiutano a crescere, sono i migliori»

«Tu non ti devi preoccupare, c'è zia». Così Mara Venier ha accolto Geolier, ospite della puntata speciale di Domenica In. Dopo tutte le polemiche degli ultimi giorni, il cantante ha parlato della sua esperienza a Sanremo, considerata molto costruttiva e formativa per il suo percorso.

Geolier, fan sui social scatenati contro Angelina Mango: «Ha vinto solo per il suo cognome»

Il commento di Geolier

«La gente si è alzata e se ne è andata quando ho vinto la serata delle cover? Nun fa nient'».

«Il supporto del pubblico non è mai abbastanza. Riceverlo è sempre magnifico. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato». Poche parole per il 22enne napoletano, che è stato accolto con un'ovazione del pubblico. «Ho portato sul palco Luchè, Guè e Gigi. Sono contento di questo. Questa è la mia vittoria», ha concluso Geolier.

La reazione dei fan al suo secondo posto

#ipmetupte #sanremo #sanremo2024 #napoli ♬ suono originale - SanremoRai @ilmessaggero.it Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: "Per noi già hai vinto". Di Alessio Esposito #geolier

Un secondo posto, quello di Geolier, che non va giù ai suoi fan, che sui social hanno manifestato tutta la loro delusione. Se per alcuni il suo secondo posto è stato un tentativo di vendetta da parte della sala stampa - che aveva mal digerito la sua vittoria nella serata delle cover -, per altri è stato il frutto di una presunta raccomandazione di Angelina Mango, votata solo perché figlia del cantante scomparso nel 2014. «Spero ti succederanno le peggiori cose quest'anno», scrive un utente. «Raccomandata», dice poi un altro. Il tutto, insieme a «la tua canzone fa cagare», «vittoria rubata» e «hai vinto solo perché tuo padre è morto». Una vittoria "manipolata" secondo molti. Dalla stampa, dalla radio, dai "boomer". «Hanno boicottato la vittoria di Geolier», scrive un utente su Twitter. «Purtroppo una fetta di persone ha voluto che tu non vincessi però non dovrebbe funzionare così», dice un altro. «La stampa ha pilotato tutto, Geolier aveva il 60% dei voti», commenta un utente su TikTok. «Geolier è il vero vincitore»: questo il messaggio comunque a tutti.