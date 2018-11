Le gemelle più anziane d'Inghilterra compiono 102 anni: hanno visto 4 re, 20 premier e due Guerre Mondiali

Ultimo aggiornamento: 18:25

Si chiamanole due anziane sorelle che il 20 novembre compiono, diventando così le gemelle più aniziane d'Inghilterra. Le due donne vivono insieme a Stourport-on-Severn, nella contea del Worchestershire, e dal 1916 - il loro anno di nascita - hanno visto susseguirsi 4 monarchi, 20 primi ministri e 2 Guerre Mondiali. Il segreto della loro longevità? Phillis e Irene raccontano di mangiare semplicemente tantoe (meno semplicemente) bere duea base di superalcolici al giorno., il figlio di Phyllis, è un 59enne in pensione e ai microfoni di DailyMail ha raccontato: «Sono veramente fiero di mamma e zia Irene. Ho dovuto fare una ricerca su internet, ma posso confermare che sono le due gemelle più anziane del Regno Unito. Non ho ancora contattato il libro dei Guinness, ma lo farò presto». L'uomo prosegue: «Abbiamo organizzato un piccolo party per loro a casa. Mia mamma, Phyllis, è affetta da demenza vascolare e non vogliamo portarla altrove per non causarle disagio. A parte questo, sta molto bene e sia lei che zia Irene dimostrano solo una sessantina d'anni». Le due donne sono circondate dall'affetto e le cure di molte persone e non hanno alcuna intenzione di andare in una casa di riposo. Le gemelle hanno ricevuto una cartolina dalla regina al compimento del 100esimo anno d'età e riceveranno la prossima quando ne compiranno 105.