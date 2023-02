Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi per il caso Bellavia: «Me ne farò una ragione, non mi interessava farlo»

Il caso di Marco Bellavia, l'ex concorrente del Gf Vip costretto a ritirarsi dal reality dopo le derisioni dei compagni per la sua salute mentale, continua a far discutere. Non sono bastate la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci per mettere la parola fine agli atti di bullismo a cui i telespettatori hanno assistito nei primi giorni del reality di Alfonso Signorini. Poi è stato il turno di Gegia, al secolo Francesca Antonaci, sulla quale l'Ordine degli Psicologi ha aperto un'istruttoria. Oggi la questione si chiude. Gegia è stata radiata dall'Ordine degli psicologi. La comunicazione è stata diffusa poco fa su Instagram dalla figlia di Bobby Solo che, in quanto affetta da disturbo borderline della personalità, si è sentita ferita dalle affermazioni della ex gieffina.

La segnalazione all'Ordine degli Psicologi del Lazio era stata avanzata da Alessia Pontecorvo e proprio da Veronica Satti, che ora commenta la decisione dell'albo di radiare l'attrice.

«Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne prendi le conseguenze» scrive Veronica Satti su Instagram pubblicando anche l'esito dell'istruttoria aperta ad ottobre scorso nei confronti di Gegia. L'ex gieffina si era sporcata di aver qualificato Marco Bellavia in malomodo sminuendo la sua depressione di cui era stato vittima durante il reality. E soprattutto a lei che è, anzi era una psicologa, una leggerezza del genere non è concessa.

Il motivo

L'attrice comica, laureata in psicologia, aveva dichiarato: «Tu non stai bene» e poi «Non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male! Dovevamo continuare ad ascoltare le ca**te che diceva». Uscita dal Gf Vip aveva detto che era riuscita a ristabilire un rapporto con l'ex volto di Bim Bum bam che aveva accettato le sue scvuse, ma i medici non l'hanno perdonata, e anzi hanno giudicato inaccettabile il suo comportamento.

La denuncia della figlia di Bobbi Solo

La figlia di Bobbi Solo spiega, sempre su Instagram, i motivi per cui ha deciso (assieme ad Alessia Pontecorvo) a segnalare il comportamento adottato dall'ex concorrente del Grande Fratello: «I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate “senza parole” e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv. Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili». Per la Satti bisogna prestare molta attenzione e sensibilità quando si parla di salute mentale

«Noi ci impegniamo da tempo a validare la salute mentale e ringrazio tutti gli psicologi che sui social network fanno divulgazione per abbattere lo stigma. Volgiamo normalizzare per dare possibilità alle persone di non sentirsi mai sbagliate se stanno soffrendo. Invitiamo a chiedere aiuto a figure professionali, e cerchiamo di “mettere in sicurezza” questo spazio sul quale puntiamo uno spotlight: la salute mentale. Come dice la grandissima psicologa rivoluzionaria Marsha Linehan: “Ogni vita è degna di essere vissuta”. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto!»

La reazione di Gegia

Ma per Gegia questa razione non è un problema: «Non ho mai esercitato come psicologa e non mi è mai interessato farlo, essere iscritta all’ordine degli psicologi aveva anche un costo, me ne farò facilmente una ragione. - spiega la comica a Fan page - Continuerò a far divertire con il mio lavoro di attrice, come faccio da quasi 50 anni, anche gli psicologi del Lazio e le loro famiglie; a me questo interessa: dare a loro e a tutto il pubblico italiano momenti di piacevole spettacolo e di serenità». E queste parole fanno adirare ancora la Satti: «Ora non fai ridere e non so se farai ridere piu' qualcuno»