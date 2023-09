Gamba ambutata per necrosi da batteri carnivori, la modella Jennifer Barlow: «E sono stata anche fortunata»

Le hanno amputato la gamba destra, ma la modella america Jennifer Barlow, 33 anni, ringrazia il Cielo perché quell'infezione da batteri poteva costarle la vita. C'era - secondo i medici e i biologi - una possibilità su un milione che quella lesione potesse avere effetti così gravi, ma nonostante ciò la statunitense si sente fortunata ad essere sopravvissuta ad un calvario che ha richiesto oltre 30 operazioni e almeno cinque mesi di cure. A dir poco banale il modo in cui la donna si è infettata nelle acque caraibiche delle Bahamas: come le stessa ha scritto nel suo account Instagram i batteri cosiddetti "carnivori" si sono fatti strada nella sua gamba grazie a un minuscolo tagliettò causato da un rasaio per la depilazione.

Scrive la modella per rassicurare i suoi follwer e per metterli in guardia:

«Non ho fatto finora un post sulla rara infezione che stavo combattendo perché volevo concentrarmi esclusivamente sulla sopravvivenza... Avevo bisogno di tempo per combattere e guarire!

Ora che mi sono salvata voglio condividere la mia storia sul rischio di morire durante questi cinque mesi in ospadale. Sono sopravvissuta trovando la forza di confidare completamente in Dio.

Senza dimenticare il mio fratellino che ha trovato svenuta sul pavimento della cucina.on parlare del fatto che non potevo essere qui senza il mio fratellino che mi ha salvato la vita quando stavo morendo dopo essere svenuta sul pavimento della cucina. Grazie anche a mia madre, e ai miei amici che mi sono stati sempre vicini».

I batteri hanno causato la necrosi dal ginocchio, compreso, al piede della gamba destra della modella.

«Riuscivo a malapena a camminare, ma ora la mia disabilità mi ha reso più forte come persona», dice la modella che ha avviato una raccolta fondi per comprare una protesi di ultima generazione.

«E mi raccomando: se pensi che qualcosa non va non aspettare a consultare un medico. Agisci rapidamente, assicurati di fare un esame approfondito. Mi sto godendo ogni momento di ogni giorno un po’ di più rispetto a prima dell’incidente».