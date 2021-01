Gabry Ponte, il Dj operato al cuore: «Provato, ma felice». Migliaia di messaggi di affetto

Gabry Ponte è stato operato al cuore. Un intervento delicatissimo per il famoso dj. E rassicura il suoi fan dal letto d'ospedale: «Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto».

Gabry Ponte operato al cuore: «Ho una malattia congenita, devo fermarmi. Mandate energia positiva!»

Hit parade dei Dj tra le mura di casa: Albertino stravince, poi Gabry Ponte

Pochi giorni era stato proprio lui ad annunciare via social che si sarebbe sottoposto ad una operazione al cuore che non poteva più essere rimandata. Aveva postato una sua immagine dal letto del ricovero. Poi, il secondo post, post-operazione, per raccontare l'esito dell'intervento. «Il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂️ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene», scriveva il dj. E spiegava di avere una malattia congenita ma degenerativa che col tempo poyeva causargli problemi ben più gravi.

Migliaia erano stati i messaggi di affetto da parte di fan, amici e colleghi. Gabry Ponte è, non a caso, uno dei dj più noti della scena attuale, lanciato da quando con gli Eiffel 65 firmò "Blue (da ba dee)", pezzo che ha segnato la storia della dance mondiale. Una carriera maturata anche da solista con fior di collaborazioni e milioni di contatti in streaming. «I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero?», scriveva. Ora però arrivano le rassicurazioni: «Sono provato, ma felice».

