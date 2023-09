Gabriela Chieffo di Temptation Island: «Dopo i tradimenti di Giuseppe sono dimagrita 45 chili». E pubblica le foto di com'era prima

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell’ultima edizione di Temptation Island a Verissimo, nella puntata in onda sabato 23 settembre, hanno parlato delle loro imminenti nozze. La proposta di matrimonio durante una puntata di Uomini e Donne.

Le confessioni di Gabriela Chieffo

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Gabriela è tornata a parlare del tradimento del fidanzato e futuro marito. Temptation Island ha permesso, infatti, alla coppia di riconciliarsi dopo un periodo difficile cominciato lo scorso gennaio quando Gabriela ha scoperto che il compagno la tradiva.

«Giuseppe è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me. A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island», dice adesso Gabriela.

Tuttavia, il tradimento di Giuseppe, l'ha fatta soffrire molto. Gabriela ha anche svelato che dopo il programma i suoi genitori hanno chiesto di parlare con Giuseppe per capire quali fossero realmente i suoi sentimenti: «Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto», ha confessato a Verissimo.

Gabriela Chieffo ha confessato a Silvia Toffanin di aver perso oltre 45 chili quando ha scoperto i tradimenti di Giuseppe Ferrara. La conduttrice di Verissimo era scioccata dalla notizia e stentava a crederci, come del resto, anche il pubblico da casa che ha iniziato a dubitare delle parole dell'ex partecipante a Temptation Island.

La fidanzata ha però deciso di pubblicare una foto per mostrare a tutti come era il suo fisico prima del dimagrimento.

Gabriela Chieffo ha confessato tramite le sue storie Instagram che non ha intenzione di dare ulteriori spiegazioni sul suo fisico, ma di aver voluto condividere questi scatti per dimostrare che lei non è una bugiarda.

Il matrimonio tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo nello studio di Uomini e Donne. Le nozze saranno celebrate al massimo tra due anni, hanno raccontato i due: «Siamo già andati in chiesa.

Volevamo fissare la data ma i calendari non erano ancora disponibili. Tra un anno e mezzo, al massimo due, ci sposeremo». E a proposito del matrimonio ha aggiunto: «Stiamo insieme da 8 anni. Sono per il matrimonio e i figli da giovani. Adesso sono contentissima».