30 Aprile 2021

di Chiara Rai

(Lettura 2 minuti)







Ieri l'addio a Claudio Oliviero, papà dell'attore Gabriel Garko, originario di Follonica, abile pasticcere, morto a 85 anni dopo una lunga mattina mentre era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Frascati. L'attore sul suo profilo Instagram ha lasciato un tenero messaggio e una serie di foto che lo ritraggono da giovane. «Ciao papà, fai buon viaggio». A corredo del triste messaggio, alcune fotografie che ritraggono l'uomo da giovane e insieme alla mamma dell'attore (all'anagrafe Dario Gabriel Oliviero). I funerali del papà di Gabriel Garko, si sono tenuti nella chiesa dei frati Francescani di San Bonaventura a Frascati e sono stati celebrati da Frate Domenico.

La salma è stata poi portata in provincia di Avellino per la cremazione. Garko, visibilmente commosso e scosso era insieme alla mamma Isabella e alle sorelle Laura, Nadia e Sonia. Circa 30 persone hanno partecipato alle esequie strettamente riservate tra cui l'amica di famiglia Eva Grimaldi. Una pattuglia della polizia locale ha garantito la sicurezza e l'ordine pubblico. Quando è andato in pensione, il padre di Gabriel si è trasferito con sua moglie a Santa Marinella, avvicinandosi al figlio attore che vive a Zagarolo e alle altre figlie che risiedono nei dintorni. Sulla natura della malattia contro la quale Claudio Oliviero combatteva Garko non ha mai dato dettagli, solo pochi giorni fa in in un'intervista aveva detto: «Mio papà non sta bene», presagendo forse la fine imminente ma la riservatezza dell'attore ha sempre prevalso soprattutto nel rispetto della sua famiglia.

