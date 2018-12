Lo sfogo di Gabriel Garko: «Sono stanco di smentire la mia omosessualità»

Gabriel Garko è tornato a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato i cambiamenti che sono avvenuti nella sua vita negli ultimi anni: «Mi sono ritirato per un po' dalle scene, e in questo periodo di ritiro mi sono finalmente ritrovato e sono più forte di prima». Gabriel ammette quindi di aver passato un momento di grande riflessione.

Ballando con le Stelle, Gabriel Garko nasconde il volto: la Carlucci svela il mistero

In merito ai rumors sulla sua presunta omosessualità dice chiaramente di essere stufo di smentirla: «Ho tagliato via i rami secchi, ho messo virgole dove serviva un punto e vicino a me ho scelto di avere solo due tipi di persone: quelle con le quali sto bene e condivido tutto e quelle di cui beneficio a uso e consumo». L'attore amette anche di essere molto spaventato dall'amore, di non voler fare figli o di sposarsi solo perché in un certo modo la società lo impone: «Mi dispiace, non fa per me».

Poi Garko parla in merito ai rumors sulle sue presunte storie d'amore contrattualizzate: «Mai avuto un contratto per una storia - replica Garko - ma non mi meraviglio. Di me, in fondo, si è sempre detto di tutto. Compresa la leggenda sulla mia omosessualità. Di smentire non ho più voglia».

