Venerdì 14 Giugno 2024, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 12:17

Soli, soletti. Il presidente americano Biden e il premier francesce Macron sono arrivati in Puglia per il G7 senza le rispettive compagne: Jill Biden e Brigitte Macron. E molti si chiedono perché le first ladies abbiano disertato il viaggio in Italia.

Perché non ci sono

Jill, la moglie di Biden, è troppo stanca. Questa almeno la spiegazione ufficiale. Gli impegni da campagna elettorale in patria stanno stancando la moglie dell’attuale inquilino della Casa Bianca. E Biden si scusa: «Ama tantissimo l’Italia mia moglie, e avrebbe voluto conoscere la Puglia ma non ha avuto il tempo per farlo questa volta». Sarà per la prossima. E comunque, manca anche Brigitte Macron - periodo stressante pure per lei, visto come sono andate le elezioni in Francia - non c’è neppure la moglie di Sunak. Però, c’è lui, il first gentleman Heiko von der Leyen, marito di Ursula, e con lui visitano il Museo Archeologico di Borgo Egnazia, all'esterno delle mura di cinta dell'antica città di Egnathia, il sito archeologico che si trova nell'area della necropoli messapica di Fasano, Britta Ernst, moglie di Olaf Scholz, la first lady giapponese Yuko Kishida e Ritu Banga, moglie del presidente della Banca mondiale.

Biden ha dormito a Borgo Egnazia

Il presidente Usa Joe Biden è arrivato ieri 12 giugno, a Brindisi, poco prima delle 23 all’Aeroporto del Salento. Due gli aerei che sono atterrati a pochissimi minuti di distanza; uno aveva a bordo il presidente, l’altro la delegazione americana. Ad attendere Biden a pochi metri c’era tre elicotteri militari pronti a scortarlo fino a Borgo Egnazia. Biden è stato accolto dall'ambasciatore americano a Roma, Jack Markell, e dalla moglie Carla, e dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, Joe Donnelly, con la moglie Jill. A fare gli onori di casa, per l'Italia, il capo del cerimoniale diplomatico, ambasciatore Bruno Pasquino. Inizialmente era previsto che raggiungesse i militari americani, a bordo della portaerei americana della sesta flotta Uss Mount Whitney, per trascorrere la prima notte in Italia. Vista la tarda ora di arrivo si è preferito portarlo direttamente nel resort di Savelletri, a bordo del Marine One: qui ha trascorso la notte.