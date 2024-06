G7, il baciamano di Macron e lo sguardo (gelido) della Meloni: cosa è successo al Castello di Brindisi

Venerdì 14 Giugno 2024, 11:42

(LaPresse) Al G7 di Borgo Egnazia va in scena lo scontro sul tema dell'aborto tra la premier Giorgia Meloni e Emmanuel Macron e il clima resta piuttosto teso anche durante la cena offerta dal presidente della Repubblica Mattarella nel prestigioso Castello Svevo di Brindisi. Il saluto con baciamano tra la premier e il leader francese è a dir poco gelido: da parte della presidente del Consiglio un sorriso accennato e sguardi pungenti. La premier si sarebbe risentita delle dichiarazioni fatte dal capo dell'Eliseo, grande sconfitto delle elezioni europee in Francia, sul testo finale del summit: “Sensibilità diverse”, ha commentato Macron. "Profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7", la replica di Meloni.