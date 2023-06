Funerali Berlusconi, Maria De Filippi presente ai funerali in Duomo a Milano

Mercoledì 14 Giugno 2023, 14:46

Da tempo, Maria De Filippi ha preso una netta decisione: evitare di partecipare a funerali e matrimoni al di fuori della sua cerchia familiare, al fine di non attirare l'attenzione su di sé, ma piuttosto lasciarla focalizzata sul defunto o sugli eventuali festeggiati. Tuttavia, la morte di Silvio Berlusconi rende la situazione più complessa e la sua assenza alla cerimonia funebre non sembra così ovvia. Pertanto, diventa piuttosto interessante chiedersi cosa deciderà di fare la famosa conduttrice in questa occasione. Andiamo a scoprire insieme perché potrebbe non prendere parte ai funerali del fondatore di Mediaset (e anche perché invece potrebbe farlo). Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Amici, Red Communications; music by Korben MKdB

