Iva Zanicchi, morto il fratello. L'addio su Instagram: «Ti ho amato come un figlio»

Iva Zanicchi, un grave lutto ha colpito oggi la cantante . Iva Zanicchi su Instagram ha annunciato la morte del fratello postando una foto che li ritrae assieme: «Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio». La causa della morte è probabilmente il Covid. La stessa cantante, dopo aver contratto il coronavirus aveva affermato in una recente intervista che «il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella» e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i fratelli si erano infettati e aveva ammesso di essere preoccupata per il fratello ancora ricoverato e cardiopatico.

