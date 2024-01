Mercoledì 3 Gennaio 2024, 12:26

I capelli mossi, il taglio modaiolo, un cardigan scuro, in un mite anticipo di primavera era il 9 marzo - a comunicare una precisa idea di estetica. Gli occhi chiusi, il braccio abbandonato sul fianco, l'apparente capacità di "dimenticare" la banalità del quotidiano, a trasmettere carattere ed emozione. Aveva vent'anni Françoise Bornet cognome da sposata - quando nel 1950, Robert Doisneau che stava lavorando per Life a un reportage sulla Parigi sentimentale, la vide in un caffè con il suo compagno di allora, Jacques Corteaux, e chiese loro di posare per lui, dietro compenso, come veri modelli ma finti passanti. Quello scatto, Le Baiser de l'Hôtel de Ville, entrò nella storia della fotografia. E nell'immaginario dei romantici. Immortalata nel pieno della giovinezza, Françoise Bornet si è spenta, a 93 anni - la morte risale al 25 dicembre, come riferito da Le Parisien mentre si trovava a Évreux, in Normandia.

La storia del bacio e della fotografia di Doisneau

Al tempo dello scatto, era una studentessa di recitazione, come il fidanzato. Poi, lui sarebbe diventato viticoltore, lei, invece, avrebbe continuato la carriera da attrice a teatro, lavorato in vari film, come Les Grandes Familles con Jean Gabin, e l'amore l'avrebbe condotta verso altri abbracci e differenti baci, meno "esposti", ma più duraturi. Sposò, infatti, il regista Alain Bornet, «il suo grande amore», come sottolineano i familiari della donna, quasi a voler cancellare l'ombra imponente di quella passione giovanile, eternata nel bianco e nero della foto. La notizia della morte, in pochi minuti, ha fatto il giro del mondo, sempre legata a quel momento di passione falsamente rubato, realmente "trascurato" da Life a lungo e poi, dagli anni Ottanta, moltiplicato su cartoline, poster e gadget a farne immagine di Parigi, del sentimento, dei "per sempre" dell'amore, chiamato primo, che poi, molto di rado, è tanto forte da essere anche l'ultimo. Era proprio quell'attimo di poesia, irruente, fiabesca, quasi alla Prévert «I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno» che Doisneau voleva consegnare al pubblico e per questo scelse due giovani come tanti. Forse più belli, più innamorati o solo più fortunati, per essersi trovati davanti ai suoi occhi al momento giusto, chissà. La quotidianità tolse loro il lieto fine. E la vita aggiunse qualche "ombra" alla foto, quando i protagonisti, nel 1992, visti i successi dello scatto e ipotizzati i guadagni cercarono di far valere i propri diritti d'immagine.

I diritti della fotografia

Nulla da fare. Il volto di Françoise, peraltro, si disse, era "nascosto" proprio dal bacio. Dimenticata, riscoperta, in parte rimpianta, quella foto oggi, come ieri, sospende un attimo di gioia e Françoise è ancora una ventenne innamorata, piena di sogni, con gli occhi chiusi per la grande emozione della vita, davanti agli sguardi - incantati - del mondo.