Franco Battiato ricompare su Facebook: la prima foto dopo le voci sulla sua malattia

Una buona notizia per i fan di Franco Battiato. Il cantante è ricomparso sui social, in una foto pubblicata su Facebook dal cantautore Luca Madonia, che condivide il posto a tavola con Battiato. È il primo scatto del cantautore siciliano dopo l'incidente domestico a Milo, in provincia di Catania, che a novembre 2017 gli aveva provocato la frattura di femore e bacino.

Più volte la famiglia del cantautore è intervenuta in questi mesi per smentire voci che parlavano di una grave malattia che avrebbe colpito il Maestro. Nella foto Battiato compare davanti a un bicchiere di vino bianco, del pane e accanto al suo amico Madonia.

