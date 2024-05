Sabato 25 Maggio 2024, 06:46 - Ultimo aggiornamento: 06:48

ROMA Tra un mese sarebbe stato uno dei protagonisti delle celebrazioni per i sessant’anni del Policlinico Gemelli. Vi avrebbe partecipato anche se il terzo mandato da rettore dell’Università Cattolica era giunto al termine. Con caparbietà e con le sue enormi competenze giuridiche dieci anni fa aveva ideato la soluzione che consentì a quello che tutti chiamano l’“ospedale del Papa”, ma che in realtà è una delle eccellenza della sanità europea, di superare una cruciale crisi finanziaria. Franco Anelli avrebbe compiuto 61 anni il 26 giugno e l’altra sera è precipitato da una finestra del suo appartamento, in centro a Milano. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio od omicidio colposo, ma si tratta di ipotesi prettamente tecniche per potere disporre l’autopsia. Non sono stati trovati biglietti d’addio.

PERCORSO

Franco Anelli era nato a Piacenza e si era laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica a cui è legato il suo percorso di vita. Successivamente aveva conseguito il dottorato in Diritto commerciale. Nel 1991 aveva superato l’esame di Stato per l’accesso all’avvocatura, nel 1998 diventò cassazionista. Chi lo ricorda, parla di un giurista di grandi qualità e molto rigoroso, allievo di Piero Schlesinger, insieme a Carlo Granelli si occupava degli aggiornamenti del Manuale di diritto privato di Andrea Torrente. Alla Cattolica era stato professore ordinario di Diritto civile, nella sede della sua città, Piacenza, per poi trasferirsi a Milano per insegnare Istituzioni di diritto privato. Nel 2013 diviene rettore, mentre un anno fa Papa Francesco lo aveva nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. La Comunità dell’Università Cattolica ha deciso di ricordarlo con preghiere unitarie nelle varie sedi dell’ateneo, mentre Papa Francesco ieri ha espresso la sua vicinanza «alla mamma, ai congiunti come pure all’intera famiglia dell’ateneo e della fondazione».

​Franco Anelli, chi era il rettore dell'università Cattolica di Milano. «Ha dedicato la propria vita all'ateneo»

Ecco, la Fondazione Policlinico Gemelli: è la creazione di Anelli, studioso ma anche uomo pragmatico, che aveva preparato il percorso per rendere più solido il futuro del grande ospedale romano. Ricorda Renato Balduzzi, professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università Cattolica-Campus di Milano ed ex ministro della Salute: «Anelli è stato un grande rettore, non si è mai risparmiato. Tra i suoi traguardi più importanti c’è certamente l’impegno nell’aver stabilizzato il rapporto tra Università Cattolica, Istituto Toniolo e Policlinico Gemelli». La creazione della Fondazione fu una intuizione di Anelli. Chi ricorda quegli anni, tra il 2011 e il 2013, ha ancora in mente le difficoltà economiche dell’ospedale, l’insufficienza dei finanziamenti regionali, il ricorso al patrimonio dell’Università per almeno 100 milioni di euro in modo da evitare l’irreparabile.

«Anelli - racconta Balduzzi - si è dedicato molto a riequilibrare la situazione che il Policlinico, in modo tale che il Gemelli potesse continuare a essere quel polo di riferimento che è per tutti, non solo per il nostro Paese». Un’altra battaglia vinta, per la quale sarà ricordato, è quella dell’acquisizione della Caserma Garibaldi a Milano, dove si sta realizzando il campus nel centro della città. Ecco, le celebrazioni per i sessant’anni del Policlinico Gemelli avrebbero anche coronato i successi dei tre mandati da rettore di Anelli. Non ci sarà e sulle ragioni del suo gesto, se davvero è stata una scelta e non un incidente, è giusto mantenere un rispettoso silenzio. «Ricordate però che era un uomo amante dell’arte e curioso della vita, ironico e generoso» dicono gli amici.