Francesco Totti impara ad andare sugli sci. L'ex capitano della Roma è stato immortalato dal settimanale Oggi su una pista vicino Ortisei, alle prese con un maestro e lo stesso Pupone ha messo su Instagram una foto sulla neve insieme alla figlia Chanel. Lo spazzaneve, le prime curve: a seguire le imprese di Totti c'è Ilary Blasi. Finché giocava nella Magica l'ex capitano non poteva avvicinarsi alla neve per contratto ma ormai per lui è iniziata una nuova vita.



