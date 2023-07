Totti, quella foto "dedicata a Ilary" pubblicata sui social: il gesto inaspettato per lei

Lunedì 10 Luglio 2023, 08:20

Si vocifera che Francesco Totti abbia recentemente fatto una dedica speciale a Ilary Blasi. Sembrerebbe che il famoso calciatore abbia condiviso su social media una storia che sembra essere esplicitamente rivolta alla sua ex moglie e conduttrice dell'Isola dei Famosi. Questo gesto ha suscitato l'attenzione di molti, poiché sembra indicare un movimento di comprensione reciproca tra i due. Nonostante sia passato inosservato per molti, gli appassionati del Pupone sono stati i primi a coglierne il significato. Resta da vedere se si tratti davvero di una dedica ad Ilary: andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

