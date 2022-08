Venerdì 5 Agosto 2022, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 15:13

Che aveva affittato una casa al Circeo per trascorrervi le vacanze i cittadini di San Felice Circeo lo hanno scoperto dai giornali e dai siti di gossip. Ma in molti si stavano chiedendo in questi giorni se fosse solo una voce di corridoio, una fake news o se ci fosse del vero. D’altronde in questi giorni non si parla d’altro e anche i turisti che hanno scelto la nota località balneare per le loro ferie agostane buttano l’occhio per vedere se la intravedono. Che Noemi Bocchi abbia scelto il Circeo è confermato e c’è anche chi l’ha avvistata in un negozio.

Totti a Sabaudia senza Ilary e Noemi Bocchi al Circeo (poco lontano): paparazzi a caccia della nuova fiamma

Totti e Noemi, vacanze insieme?

Probabilmente si fermerà almeno fino a ferragosto. I paparazzi sono da giorni a caccia della villa dove risiede e sperano di immortalarla al mare. In città la notizia si era già diffusa da giorni e la curiosità era cresciuta. Intanto, al di là del Promontorio, sulla costa pontina, più a nord, a Sabaudia, nei giorni scorsi è arrivato anche Francesco Totti che sta trascorrendo le sue vacanze assieme ai suoi figli nella sua villa sul lungomare pontino. Ovviamente i paparazzi stanno monitorando l’uno e l’altro versante del promontorio.