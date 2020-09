Francesco Totti, Ilary Blasi annuncia: «C'è una Donna incinta in casa». Reazione da applausi

Ilary Blasi tende un "tranello" al marito Francesco Totti in un siparietto diventato virale su Instagram. «Lo sai che c'è una donna incinta in questa casa?». Momenti di perplessità - per non dire altro - passano sul visto del Pupone mentre la moglie fa questo annuncio a cena. «Lo sai o no? Che fai il vago, non hai capito chi è? Non ti vengono dei dubbi...», insiste Ilary.

La spiegazione è semplice: in realtà a essere in dolce attesa è la gatta, che la famiglia ha appunto chiamato "Donna Paola", diventata star dei social dopo la caccia al topo documentata dalla famiglia che ha molto divertito i follower. E infatti, nelle stories successive, ecco l'ecografia: Donna Paola sarà presto mamma.



è stato nei giorni scorsi protagonista assieme alla moglie Ilary Blasi e i figli Cristian e Chanel di una caccia al topo fatta di tattiche e appostamenti. L’ex numero 10 della Roma ha passato parte della domenica a tentare di scacciare un topolino entrato nella sua villa all’Eur, mentre Ilary si divertiva a filmarlo e a dargli indicazioni. A complicare il lavoro la gatta Donna Paola, già protagonista in alcune dirette su Instagram di Francesco durante il lockdown. Totti, divertito, ha tentato di rincorrere la gatta che aveva preso in bocca il topo spingendola fuori casa, ma lei non aveva nessuna intenzione né di uscire in giardino né di mollarlo. Dopo alcuni goffi tentativi con tanto di scopa in mano, il campione ha convinto la gatta ad uscire di casa e a lasciare il topolino: «Poverello guarda come è piccolo», ha detto quando se lo è trovato davanti. Alla fine, però, ad averla vinta è stato il topolino che, con uno scatto fulmineo, ha fatto perdere le sue tracce dietro una tenda.

