Francesco Totti, Flavia Vento svela la sua verità su quanto accaduto con il calciatore

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08:27

Flavia Vento torna a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco nel gossip italiano: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rinfocolato dalla pubblicazione di Unica, il docufilm che offre la versione della conduttrice dell'Isola dei Famosi e che parla dei tradimenti dell'ex marito. La showgirl è infatti stata per anni al centro delle chiacchiere su una presunta scappatella con l'allora capitano della Roma. E, per questo motivo, proprio Flavia Vento, oggi, fa sapere che presto dirà tutto quello che ha da dire a riguardo. Quali saranno le sue confessioni? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Che fine ha fatto Flavia Vento? Cosa fa oggi per vivere. Ora fa un lavoro inaspettato