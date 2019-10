Francesco Monte: "Umiliato per il Cannagate e deriso al Grande Fratello, ora mi prendo la rivincita". “Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall' essere deriso per la situazione del vecchio GF”, un nuovo corso artistico con “Tale e Quale Show” per Francesco Monte, ex protagonista di “Uomini e donne”, lasciato in diretta nazionale da Cecilia Rodriguez al Grande Fratello, messo sotto accusa per uso di marijuana nel famoso canna gate dell’Isola dei Famosi e infine di nuovo recluso nella Casa di Cinecittà, dove si era fidanzato con la coinquilina Giulia Salemi.

Francesco Monte imita Ed Sheeran e vince la puntata di tale e Quale show. Max Giusti: «Sei figo pure truccato così»

Il successo ottenuto nello show di Carlo Conti viene da un periodo difficile: “Poi il cannagate – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po' meno, la terza ancora meno ... Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”.

Il bilancio dell’esperienza in rai per ora è positivo: “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista…”.

Per lui, ora fidanzato con Isabella De Candia, si è parlato di “redenzione”: “Trovo spiacevole che si usino

questi termini, ho letto anche di "riabilitazione", ma io non devo mica essere riabilitato. Ma da che cosa?”.

Ultimo aggiornamento: 24 Ottobre, 08:50

