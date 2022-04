Francesco Facchinetti: «Ho un disturbo della personalità narcisistica. Da un anno vado dalla psicologa»

«Mi definisco onnivoro, egocentrico e narcisista. Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche». È un Francesco Facchinetti senza filtri quello che si racconta nella prima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei 'One More Timè. Nell'intervista di più di un'ora concessa a Luca, l'imprenditore 42enne ripercorre la sua storia, partendo dal rapporto con la madre: «Mi fece vivere il mondo degli hippie e la vita nella comune», passando poi dal periodo passato nella comunità di Frate Ettore a Seveso agli inizi degli anni 90: «Erano gli anni dell'Aids - ricorda Facchinetti - Con Frate Ettore andavamo alla stazione di Milano a prendere gli infetti. Lì capii cos'era la fede e la Divina Provvidenza».

APPROFONDIMENTI SOCIAL Facchinetti arrestato in Honduras: «Tutta colpa di un... PERSONE Foto

L'esordio con la musica

Poi Facchinetti parla del suo esordio nel mondo della musica: «A scuola di Comunione e Liberazione lessi un libro di Don Giussani, su quanto è importante trovare il proprio Io. E io lo trovai dopo aver visto un concerto di Jovanotti, uno che non cantava e basta, ma usava la musica per comunicare il suo mondo». Proprio sulla sua parentesi musicale, Facchinetti racconta in particolare dei primi anni con Cecchetto, seguiti dal boom di successo e dal periodo di crisi dopo aver lasciato la conduzione di 'X-Factor': «Appena arrivato mandai via la vecchia guardia degli autori Rai - prosegue - volevo un mio team di giovani. Andò bene, ma diedi fastidio a un pò di gente. Appena sbagliai me la fecero pagare. Da golden boy della Tv italiana diventai un 'appestatò, vietato ogni studio televisivo».

Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: «Tutta colpa di un tatuaggio»

La "fame" di denaro

Da lì, la nuova carriera come talent manager di alcuni tra i più celebri personaggi del web italiano: «Mentre ero ancora a terra, mandai due messaggi, uno a Nesli e uno a Frank Matano - rivela Facchinetti - 'Sto iniziando da zero, non ho niente, ma mi dedicherò 18 ore al giorno a tè. Nesli mi disse: 'Parla col mio produttore discograficò. Frank disse: 'Grazie, io sarò sempre con te». Da lì ricominciò la mia scalatà. Una scalata, racconta nella puntata del podcast 'One More Timè, fatta di fame e 18 ore di lavoro al giorno: «Non penso di aver risolto il rapporto conflittuale col denaro», dice. «Fin da piccolo - racconta - volevo una sorta di riscatto sociale, conquistare cose. Negli ultimi 10 anni ho lavorato molte ore al giorno per comprarmi un quadro di Andy Warhol. Ogni giorno mi chiedevo: 'Perché ti alzi?', 'Per comprare un quadro di Andy Warhol', mi rispondevo. Ogni tanto mia madre mi chiede: 'Perché giri con una Rolls Royce da 3-400mila euro?' e io dico: 'Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevolè. Sono cose materiali? Sì. È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano. Non significa che se metto il mio sedere su una Panda muoio. Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato», conclude Facchinetti.