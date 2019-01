Francesco Chiofalo in clinica dopo l'operazione al cervello: «Grazie a tutti per il vostro l'affetto»

Francesco Chiofalo continua la sua battaglia. L'ex concorrente di 'Temptation Island', 29 anni, dopo l'operazione della scorsa settimana per un tumore al cervello, continuerà le cure in una clinica riabilitativa di Roma. Lo annuncia lui stesso sui social.



Chiofalo continua ad aggiornare i fan. «Vi ringrazio per essermi venuti a trovare in tanti all'ospedale - scrive - Non sono più ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, passerò la mia convalescenza in una clinica riabilitativa a Roma. Ancora grazie a tutti. Non potete immaginare quanto affetto siete riusciti a trasmettermi in un momento così difficile».



Non è ancora chiaro se il tumore fosse benigno o maligno. «Lo sapremo solo dopo l'esame istologico», ha detto la mamma.

