Francesca Pascale e Paola Turci, diretta matrimonio a Montalcino: le spose in bianco al vecchio Municipio

Francesca Pascale e Paola Turci sono arrivate a piazza Matteotti a Montalcino pronte a dire il loro Sì lo voglio al Palazzo dei Priori. In jaguar bianca le due donne giunte nella piazza sono state accolte da una folla di curiosi. Con blazer bianco e capello tenuto fermo dal gel, Francesca è emozionata e abbraccia gli amici e i parenti fuori dall'auto. Paola ha optato per una tuta, outfit con spalline sottili e corpetto ricamato. Vanno mano nella mano verso il sindaco Silvio Franceschelli pronto a officializzare la loro unione civile. Pochi gli invitati per celebrare l'amore che lega le due donne da mlti anni. Dopo la funzione i festeggiamenti proseguiranno al castello di velona, resort di lusso della Val d'Orcia a Siena. I fiori sono già pronti

