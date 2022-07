Francesca Pascale, venduta la villa che le regalò Berlusconi: giardini all'italiana e opere d'arte, ecco le foto

Raccontavano che, dopo le lunghe giornate di lavoro, Berlusconi e la Pascale si lasciavano andare a lunghe chiacchierate in salotto, davanti ad un grandissimo camino in stile rustico con accanto una mega tv a schermo piatto, posizionata direttamente sul pavimento. Qui, nel salone immenso che affacciava direttamente sul giardino, i due si rifugiavano nel loro nido d'amore. Ma ora Villa Maria, la lussuosa dimora che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza non lontano da Arcore, per Francesca Pascale, è stata venduta. Lo precisa Lionard, società del real estate di lusso in accordo con la famiglia Berlusconi.

La villa da 1.140 metri quadrati

«La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente», si legge in una nota. «Sino ad oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà che sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti - spiega Dimitri Corti, CEO & Founder di Lionard S.p.A - tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato».

Vita nuova, casa nuova

Francesca Pascale, che si è appena sposata con Paola Turci con un riservatissimo matrimonio in Toscana, ha definitivamente voltato pagina. Dopo la rottura con il Cav, infatti, ha continuato a vivere in Brianza per un po', prima di trasferirsi proprio in Toscana insieme alla cantante.

Il regalo da 2 milioni di euro

La villa da 1.140 metri quadrati, immersa in un parco da oltre 30mila metri quadrati, fu un regalo di Berlusconi per l'allora compagna. Il leader di Forza Italia comprò Villa Maria nel 2015 (precedentemente conosciuta come Villa Giambelli) per 2,5 milioni di euro e Francesca Pascale "coordinò" lavori di ristrutturazione dal valore di quasi 30 milioni. Fu proprio lei ad aprire le porte della sua nuova dimora in un servizio fotografico sul settimanale Gente. «E' il mio castello - dichiarò proprio nel corso di quell'intervista - sentivo il bisogno di un posto speciale per me e per la mia famiglia».

Gli arredi

Per gli arredi, Francesca Pascale scelse colori chiari e divani sinuosi, dalla forma a ferro di cavallo, con tessuti beige e neri, a creare un contrasto; anche il parquet è chiaro, in modo da esaltare la luce naturale e far apparire gli spazi più ampi. Al centro del pavimento, un tappeto in pelliccia bianco.

Lo studio

Lo studio della casa si trova in una stanza mansardata, con travi inclinate; a non mancare, diverse opere d’arte che impreziosiscono il tutto e conferiscono un tocco di colore alle pareti lignee.

Il giardino

Il giardino all’italiana è il pezzo forte della villa. È un giardino in stile tardo-rinascimentale, con la tipica divisione degli spazi con siepi e alberi a fila.

Vendita top secret

Massimo riserbo sul prezzo di vendita: la casa, dopo i lavori voluti dall'ex compagna di Berlusconi, è stata dotata di un sofisticato sistema di domotica che rende la sua quotazione di mercato sicuramente superiore a quella che aveva al momento dell'acquisto.