Francesca Michielin contro gli haters: «Basta critiche sull'aspetto fisico, fatevi i ca*** vostri»

La cantante Francesca Michielin, in un video sul suo profilo TikTok risponde con un lungo sfogo agli haters che hanno il vizio di attaccare l'aspetto fisico di una persona. «Sei troppo magra ma mangi vero?»; oppure «ma sbaglio o in questo periodo sei a dieta, mangi un botto, non ti fai mancare niente. No guarda che per fare il tuo lavoro l'immagine è fondamentale»; «Ma come è ingrassata quella lì Oh...», dice Michielin mostrandosi prima senza trucco e con tanto di acne ben in evidenza, poi mano mano mentre stende uno strato di fondotinta sul volto e procede alla rifinitura del trucco.

LO SFOGO

La conduttrice dell'ultima edizione di X Factor fa notare: «Sono piena di tutte queste frasi come: 'Ma tutti questi brufoli cosa sonò, 'Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommettò, 'Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi». Michielin quindi tuona nel video: «Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi». E quindi osserva: «i social ci hanno portato ad avere un'opinione su tutto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca. Abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i cavoli nostri...».