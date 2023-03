Francesca Fialdini, in Rai non si ferma più: sei programmi tutti per lei

Francesca Fialdini non si ferma più. La conduttrice, scrive il settimanale Oggi, il prossimo 10 aprile debutterà su Rai 3 alla guida di "Le ragazze", il suo sesto impegno stagionale.

Esattamente. Il sesto programma in cui la bella e sempre sorridente Francesca ci mette la faccia. Un impegno che va ad aggiungersi al domenicale di Rai 1: Da noi... a ruota libera. Sempre sulla rete ammiraglia la Fialdini ha condotto nei mesi scorsi lo Zecchino d'Oro oltre a Junior Eurovision Song Contest.

Su Rai 3 invece, Fame d'amore in seconda serata e su Rai 5 il prestigioso Premio Campiello. Una donna molto impegnata in video e nei diritti civili. Francesca Fialdini ne è un'appassionata sostenitrice. Una battagli che porta avanti con la stessa professionalità con cui la vediamo in televisione.