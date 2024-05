Francesca Fagnani, attivata vigilanza per la giornalista: «Minacciata dalla criminalità organizzata»

Attivata dalla Prefettura una vigilanza per Francesca Fagnani. La giornalista, autrice del libro «Mala Roma Criminale», avrebbe ricevuto minacce tempo fa da ambienti legati alla criminalità.

Enrico Mentana: «Francesca Fagnani è invidiata e critica perché ce l'ha fatta da sola»

Anna Fagnani, vigilanza per la giornalista

Per questo sarebbe stata decisa l'attivazione di un servizio di vigilanza.

Chi è la conduttrice di Belve

Classe 1978, nata a Roma, Francesca Fagnani si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università La Sapienza di Roma.

Come giornalista in Rai Francesca Fagnani ha cominciato a collaborare a partire dal 2001. «Entrai in Rai sistemando cassette», ricorda.

Dal 2018 Francesca Fagnani scrive e conduce il programma "Belve", andato in onda prima sul canale Nove, per tre stagioni, poi su Rai 2 dal 2021. «Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato», ha raccontato in un'intervista. L’abbiamo vista anche come opinionista a ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 e ‘Non è l’Arena’ su La7. Nell’autunno 2021 ha affiancato Nicola Savino alla conduzione de ‘Le Iene’ per una puntata. Nel 2022 ha sostituito temporaneamente Geppi Cucciari in radio a ‘Un giorno da pecora’.