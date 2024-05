Francesca Fagnani minacciata, valanga di messaggi di solidarietà per la conduttrice: «Grazie a tutti, sono serena»

Venerdì 31 Maggio 2024, 08:41

La notizia che Francesca Fagnani è stata minacciata ed è finita nel mirino della criminalità romana per via del suo libro "Mala Roma Criminale" ha scatenato tutta una serie di reazioni di solidarietà nei confronti della giornalista conduttrice di Belve.

Francesca Fagnani, attivata vigilanza per la giornalista: «Minacciata dalla criminalità organizzata»

A reagire alla notizia e ai mille messaggi che stanno arrivando soprattutto tramite i social, è stata direttamente lei, che si è detta serena rispetto a quanto sta vivendo in questi giorni. Ma in cosa consistono queste minacce? E cosa avrà mai detto la conduttrice televisiva a riguardo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

