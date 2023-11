Francesca Bergesio e il titolo di Miss Italia, le accuse sui social: «Sei figlia di un senatore? Ah, ecco. Raccomandatissima»

Francesca Bergesio, 19enne piemontese di Bra, in provincia di Cuneo, è stata titolata Miss Italia 2023 da neanche 48 ore (la finale si è svolta nel pomeriggio di sabato 11 novembre) e su di lei si è già abbattuta la feroce gogna dei social. Figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Francesca è infatti accusata di essere «palesemente raccomandata» e fondamentalmente «priva di alcun merito». Non c'è ormai una sua foto su Instagram priva di commenti critici e veri e propri insulti, ma le accuse sono rivolte non solo a lei come persona, ma più generalmente al sistema che ruota attorno al programma e in modo più ampio a tutto il mondo dello spettacolo.

Chi è Francesca Bergesio? Le parole del padre

"Francesca studiava al liceo classico Umberto I di Torino e l'hanno invitata a iscriversi a Miss Italia. In famiglia abbiamo pensato che fosse un'esperienza anche dal punto di vista personale", ha spiegato il papà, Giorgio Maria Bergesio. "Io credo - prosegue il senatore - che per una generazione così tecnologica e abituata ai social, mettersi in discussione e affrontare un concorso fatto di test, prove attitudinali oltre che per l'aspetto fisico, sia un confronto e un'occasione di crescita".

Bergesio originario di Bra, nel Cuneese, è nella Lega da circa 10 anni ed è al secondo mandato consecutivo al Senato. Fa inoltre parte della commissione Vigilanza Rai e di quella contro l'odio e le discriminazioni voluta da Liliana Segre contro l'odio e le discriminazioni.

Sulla vittoria della figlia a Miss Italia Bergesio ha dichiarato: "Ero lì quando hanno pronunciato il suo nome e quasi non ci credevo.

Sinceramente non pensavo a questo risultato, non perché non potesse farcela ma non ci avevo mai pensato. Sono contento per lei. Credo sia un passo avanti nella sua vita personale e un punto di partenza per qualunque strada sceglierà d'ora in poi".

Nata a Cervere, in provincia di Cuneo e cresciuta a Torino dove ha frequentato il Liceo Umberto I e dove adesso è iscritta a Medicina, Francesca Bergesio, secondo quanto raccontato dal padre, non è tentata dalla politica, ma si interessa alla condizione delle donne. "È venuta a visitare il Parlamento ed è molto attenta alla condizione delle donne, non solo come vittime di violenze e femminicidi ma anche per la loro indipendenza economica e in famiglia", ha detto il parlamentare.

"Io a entrambe le figlie dico sempre di leggere le notizie ogni giorno. 'Fatevi un'idea non solo dei temi che vi piacciono già, ma di quello che succede nel mondo per provare a capirlo', dico. Il resto si vedrà". Per ora nella vita di Miss Italia ci sono gli studi di medicina: "Francesca si è iscritta ma finora non è riuscita a seguire le lezioni. Io le lascio massima libertà. Credo nel messaggio di Giovanni Paolo II che ai giovani disse: 'Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro'. Glielo auguro".