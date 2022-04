Formula Uno, cena romagnola a Imola per tutti i team principal invitati dal “padrone di casa” Stefano Domenicali

Da Mattia Binotto (Ferrari) a Toto Wolff (Mercedes) ci sono tutti i team principal della Formula Uno, apparecchiati a tavola venerdì sera a Imola insieme a Stefano Domenicali, ceo di Liberty Media, che a Imola è nato e cresciuto e che da sempre è capace "di fare spogliatoio" come pochi altri. In pista, durante le prove, i team non si sono fatti sconti, ma poi a una cena romagnola nessuno dei responsabili delle squadre ha detto di "no". A tavola anche i titolari della squadra motorsport delle gomme Pirelli. A essere precisi mancano solo quelli dell'Aston Martin, ma avranno alte occasioni perché nella capitale della motor valley italiana l'entusiasmo è alle stelle per il ritorno della Formula Uno con il pubblico dopo il black out dal 2006 e i due Gp senza fedeli. L'accoglianza della Romagna, non solo per il mondo dei motori, si dimostra ancora una volta imbattibile. La foto con pochi o punto precedenti arriva dal profilo Instagram di Christian Horner della Red Bull.